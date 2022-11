Jaan Völkening

Ausbildung: Dipl.-Ing. FH, Luft- und Raumfahrttechnik Aktuelle Berufs-Tätigkeit im Januar 2019: Key-Account-Manager (Verkauf technischer Komponenten an OEM-Kunden) Vor ca. 20 Jahren habe ich erstmals in Wertpapiere investiert. Ende der neunziger Jahre, damals noch ohne Internet, erfolgte dies zunächst über meine Hausbank, in Form eines Sparplans mit 150 DM pro Monat, investiert in gemanagte Fonds. Die Anfangsjahre waren allerdings von Ungeduld geprägt. Das führte dazu, dass ich anfangs viel zu oft die Fonds gewechselt und Vieles einfach ausprobiert habe. Falsches Timing bei eigentlich richtiger Einschätzung der Trends, gehörte in den ersten Jahren zu meinen typischen und ärgerlichen Erfahrungen. Auch hab ich mich zu Beginn gerne mal auf mein „Bauchgefühl“ verlassen, was aber offenbar nicht immer identisch war mit dem „Bauchgefühl“ der anderen Marktteilnehmer. Erst eine sehr genaue Beobachtung der Märkte und gleichzeitiges Beachten charttechnischer Parameter hat letztlich zu einem funktionierenden Timing und Erfolg geführt. Bisher handele ich vorzugsweise mit ETFs und das eigentlich aus Bequemlichkeit. Denn es fällt mir leichter die wesentlichen Märkte, Branchen und Sektoren im Überblick zu behalten, als die schier unermesslich große Anzahl an Einzelwerten zu überschauen. Aber ich beschäftige mich seit geraumer Zeit auch mit der Auswahl und dem „Sammeln“ geeigneter Einzelwerte, die für eine längerfristige Anlage, ohne permanente Beobachtung geeignet wären. Dabei stehen Werte mit einem möglichst niedrigen Kurs-Cashflow-Verhältnis und einer stabilen Dividende im Mittelpunkt. mehr anzeigen

