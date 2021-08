Jerome Evans

Ich agiere als professioneller Investor mit dem Fokus auf Technologieunternehmen seit etwa 2006 Jahren an der Börse. Schwerpunkt der Investitionen: Meine Kernexpertise liegt in Digitalunternehmen welche in der Regel eine hohe Produktkomplexität aufweisen, zudem habe ich in zahlreiche Datacenter, Cloud und Hosting-Unternehmen investiert seit ca. 2004. Neben dem Fokus auf Software-As-A-Service Provider habe ich mich intensiv mit diversen Blockchain-Technologien beschäftigt und in diesem Sektor eine signifikante Rendite realisiert. Vermögensverwaltung: Neben meinem eigenen Vermögen verwalte ich als Shareholder / Partner einer Beteiligungsgesellschaft ebenfalls das Vermögen von Dritten im Bereich von Aktien, Blockchain und Private Equity Investments. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre