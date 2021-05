Marco Utke

mehr anzeigen

Meine Erfahrung erstreckt sich mittlerweile über mehr als 25 Jahre „real money trading“. Schon früh stand für mich fest, dass ich mein Hobby zum Beruf machen werde. Mit 16 Jahren wurde das „Schüler-Börsenspiel" der Sparkassen gewonnen. Meine Händlerlaufbahn führte mich über Broker, Vermögensverwalter zu einer der größten Banken Deutschlands und jetzt in die schöne Schweiz. Als professioneller Trader treffe ich meine Entscheidungen aus der Charttechnik heraus – Fundamentale Themen nutze ich lediglich für das Große-Ganze. Meine Strategie beinhaltet einen Baukasten mit verschiedenen Chartsetups, traditionellen und innovativen Methoden, dazu zählen vor allem Trendfolge Ansätze, wie Rainbow Trading mit dessen Hilfe man Trendphasen und Momentum starke Phasen filtern kann. Anschließend warte ich in diesen Phasen auf ausgewählte traditionelle CandleStick Pattern die dann ein Einstiegssignal auslösen. Sehr gerne verwende ich auch Elliotwellen Setups. In all den Jahren des Tradings habe ich eines gelernt, um erfolgreich zu sein benötigt man einige essentielle Dinge! 1) Ein Money Management bzw. Riskmanagement 2) Eine Strategie mit reproduzierbaren Setups 3) Geduld => Warten auf die echten Chancen 4) DISZIPLIN => seine Emotionen im Griff zu haben *********** Wikifolio.com bietet Investoren bislang ungeahnte Transparenz. Alle Trades sind nachvollziehbar und öffentlich. Trader müssen zeigen, dass Sie dauerhaft gewinnbringend handeln. Keine geschönten Statistiken, keine Anlage-Black-Box. Das hat mich fasziniert und überzeugt hier öffentlich zu traden. Abschließend weise ich noch darauf hin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Instrumenten / Gattungen halten kann und ebenso auch wieder auflösen kann. http://www.exodus-trading.com https://www.facebook.com/Exodus-Tr%CE%B1der-287359758371890/ Twitter: ExodusTrading @ExodusTrader Instagramm: exodus_trader https://www.wikifolio.com/de/de/blog/shop-apotheke-erhoehte-nachfrage-dank-corona