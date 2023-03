Seit ca. 15 Jahren investiere ich in Aktien und habe dabei überwiegend Dauerläufer im Blick. Stark polarisierende Unternehmen wie Palantir, Tesla etc. sind nicht kongruent mit meiner Risikoneigung. Sektoriell habe ich keine Beschränkungen, achte aber überwiegend darauf, nicht in Unternehmen zu investieren, die Leben Gesundheit, Umwelt schädigen um Gewinne zu maximieren und die Opportunitätskosten als Kollateralschäden an die Allgemeinheit weiter zu reichen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre