Was ist ein Finanzorca? Jeder der sich mit Börse, Aktienhandel oder Geldanlage beschäftigt, kennt neben dem Pleitegeier und dem Glücksesel wohl noch ein anderes Tier: den Finanzhai. Dieser steht im Allgemeinen für maßlose Gier und maßloses Risiko, für einen typischen Einzelgänger, für „über Leichen gehen“. Ich möchte diese „Unterstellungen“ so stehen lassen, auch wenn sie im Großen und Ganzen weder dem Beruf eines Brokers noch der wunderbaren Tiergattung Hai gerecht werden. Finanzorca ist mein „Gegenentwurf“ zu diesen Unterstellungen: a) Erfolgreich: Nicht Haie sondern Orcas sind die Topprädatoren in fast allen Weltmeeren…also die wahren „Sieger“ b) Anpassungsfähigkeit: Kein Säugetier der Welt hat es geschafft, in so vielen Klimazonen erfolgreich zu leben wie Orcas. Enorme Anpassungsfähigkeit an die Gegebenheiten ist hier der Erfolgsfaktor c) Kommunikation: Orcas sind unter anderem deswegen so erfolgreich, weil sie in freier Wildbahn bis zu 100 Jahre alt werden können und ihr Leben lang in „Familien“ (Pods genannt) zusammenbleiben. So kann jedes einzelne Mitglied der Gruppe von anderen lernen, dieses Wissen und diese Erfahrungen können über viele Generationen weitergegeben werden. Also: Nachhaltiger Erfolg durch Kommunikation und Austausch untereinander. d) Langfristig: Aus der Walforschung ist bisher kein Kampf zwischen einzelnen Orcas oder Orca-Pods bekannt. Ein Zeichen dafür, dass Erfolg nicht von verbissenem Einsatz und harten Kampf abhängig ist, sondern auch mit „friedlichem Handeln und Nebeneinander“ möglich ist e) Nachhaltig: Da Orcas zu meinen Lieblingstieren zählen und ich mich neben der Geldanlage auch für Umweltschutz engagiere, bietet auch alleine dieser Name eine tolle „Verbindung“ zwischen beiden Bereichen Ziel des Finanzorcas: a) Nachhaltig erfolgreich sein durch Investitionen in verschiedene Anlageklassen b) Die Hintergrund-Informationen zu den einzelnen Investment-Ideen und Anlage-Thesen mit der Gruppe zu teilen c) Durch die Veröffentlichung des Finanzorca-Wikifolios und zeitnaher Information über Ideen und Veränderungen eine maximale Transparenz zu schaffen. Es geht hier nicht um ein „Musterdepot“ welches veröffentlicht wird, denn dem „Inhaber“ mal danach ist. Jeder kann sich hier tagesaktuell den Stand von Gewinn oder Verlust anschauen. d) Die Hälfte der anfallenden Wikifolio-Erfolgsprämie spende ich an die Organisation Sea Sheperd zum Schutz der Weltmeere. Auch dieses wird öffentlich kommuniziert. Dies sollte aber für niemanden ausschlaggebend sein, in dieses Wikifolio zu investieren! mehr anzeigen

