Die Börse hat mich schon in jungen Jahren stets fasziniert und in ihren Bann gezogen. Mein Wissen habe ich mir zum einen durch mein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium als auch durch diverse Lehrbücher zur Kapitalmarktlehre angeeignet. Da man an der Börse nie auslernt, versuche ich meinen Investmentstil stetig zu optimieren und meine bestehenden Kenntnisse weiter auszubauen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre