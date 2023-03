Dieses Wikifolio ist meine erste Erfahrung im Handel mit Wertpapieren und wird in Folge eines Wahlpflichtfachs in meinem Studiengang Unternehmens- und Wirtschaftsinformatik angelegt. Ziel ist natürlich das Investment zu vermehren, mindestens 15% und am besten 30%+. Da dies das erste Mal Handeln mit Wertpapieren für mich ist, habe ich auch keine bisherigen Handelserfolge vorzuweisen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre