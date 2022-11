FranzQuality

Hallo zusammen, ich bin seit Jahren leidenschaftlicher Börsianer und immer noch begeistert, was alles oder was nicht an der Börse möglich ist. Getreu dem Motto: "Ich weiß, dass ich nichts weiß" Chancenorientiert, wobei mein Fokus immer auf langfristig Buy, Hold and Check Strategie basiert. Qualität steht bei mir über allem, daher werden auch Kursschwankungen ausgesessen, da sich Qualität letztlich durchsetzt. Vorbild ist vor allem Ken Fisher mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre