Jana Rades

Vor ca 5 Jahren habe ich mit meinem ersten Fondssparplan angefangen. Für 25 Euro im Monat, mehr hatte ich einfach nicht. Und zack war ich fasziniert ! Zu dem Zeitpunkt musste ich noch einen riesigen Berg Schulden abbezahlen und wollte eine Balance aus Inverstieren und Schulden abbezahlen. Habe weiterhin an meinem Mindset und an meiner finanziellen Bildung gearbeitet und mich für die Strategie Buy and Hold entschieden und halte mich Konsequent an meine Regeln. -Nur Geld Investieren , auf das ich auch verzichten kann -Meine Watchlist regelmäßig ansehen und immer erst Investieren, wenn ich eine gewisse Summe zusammen habe -viel zu dem Unternehem recherchieren -auf mein Bauchgefühl hören -nicht gierig werden -austausch mit Gleichgesinnten mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre