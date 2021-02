frechdaxxxx

41 Jahre, männlich, mit der Börse verflochten seit Ende der 1990er Jahre. Beim Anlegen bin nicht auf einen Stil festgelegt, so dass Value- und Growth Ansatz bei mir angewendet werden, wenn sie im Einzelfall sinnvoll erscheinen. Hier achte ich eher darauf nicht das zu tun, was an den Börsen gerade "In" ist. Ich analysiere bei jeder Aktie intensiv das Geschäftsmodell, lese die Veröffentlichungen und höre mir die Conference Calls an. Ich versuche immer tieferen Einblick in die Unternehmen und die Branche zu gewinnen, indem ich mich mit den Unternehmen über Jahre hinweg befasse. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre