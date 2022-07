Alexander Scheer

Hallo! Es freut mich, dass du den Weg zu meiner kurzen Beschreibung gefunden hast. Ich bin seit ca. 2014 an der Börse aktiv. Investieren ist meine Passion - in guten wie in schlechten Zeiten. Grundsätzlich bin ich privat ein Value Investor, habe aber jahrelange Erfahrung mit Derivaten, sowohl Privat als auch über eine frühere Tätigkeit im Marktrisikomanagement einer großen Bank. Schulische Bildung, falls von Interesse: Ich habe einen Master in Finance mit dem Schwerpunkt Financial Engineering & Capital Markets unter den besten 10% abgeschlossen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre