I have been interested in the stock market for the past 5 years. I am self-educated when it comes to value investing. I am currently pursuing my Phd in Finance at the University of Augsburg in Germany. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre