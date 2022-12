Gereon Consten

Da ich mich schon immer für die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge interessiert habe und mit den Jahren hat sich meine Erkenntnis immer weiter gefestigt, dass die Anlage in Aktien die beste Anlagemöglichkeit ist, um sein Vermögen zu mehren. In dieser Zeit ist natürlich viel passiert (u.a. Dot.com Blase und Hypothekenkrise) mit zwei extremen Abstürzen. Diese Erfahrungen habe ich genutzt um mein persönliches Anlagesystem zu entwickeln. In diesem sind der Schutz des Kapitals oberstes Ziel, aber dennoch mit maximalen Erfolg in den Haussejahren! Persönliche Anmerkung: Trotz der möglichen Abstürze die wir immer wieder an der Börse sehen werden, Haussephasen gehen immer länger als Baissephasen. Und langfristig strebt die Börse immer nach OBEN! Mein Leitspruch: "Folge dem Geld" mehr anzeigen

