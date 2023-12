GeduldigerTrade

Ich beschäftige mich seit meines 28. Lebensjahres mit dem privaten Vermögensaufbau. Nach einem augenöffenenden Erlebnis Ende 20 ist mir klar geworden, wie wichtig privater Vermögensaufbau ist. Leider wird dieses Thema in der Schule oder in unseren Familien nicht in der Breite vermittelt. Es geht jedoch nicht nur um die Altersvorsorge sondern auch darum, sich selbst einen gewissen und verdienten Wohlstand aufzubauen. Ich distanziere mich dabei vom Wunschtraum nach raschem Geld, blanker Gier oder grenzenlosen Reichtum sondern setze auf freudiges, breit aufgestelltes und geduldiges Investieren in den Markt. Jeder Mensch hat seine eigenen finanziellen Ziele. Mit meinen Wikifolios möchte ich meine Erfahrungen teilen (keine Anlageberatung, do your own Research) Ich freue mich daher über euren Besuch auf meinem Wikifolio-Profil und hoffe ihr findet euren Weg zu Wohlstand und Glück im Leben. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre