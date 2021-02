Christopher Rohs

Ich habe mit 25 Jahren mit dem investieren angefangen, das war im Jahr 2012. Ich hatte zu dieser Zeit gerade in Berlin eine Agentur für Performance Marketing mitgegründet und dadurch relativ früh Kontakt mit Facebooks Werbeprodukt, als Facebook dann im Mai des selben Jahres an die Börse ging wollte ich am Erfolg des größten Sozialen Netzwerks teilhaben und habe meine ersten 5 Aktien gekauft. Durch meine Agentur hatte ich bereits früh Kontakt mit E-Commerce Firmen und digitalen Geschäftsmodellen sowie tiefere Einblicke in die Startup Szene Berlins. Mich hat fasziniert, wie schnell und nachhaltig Unternehmen in der digitalen Welt wachsen können, weswegen ich angefangen habe mich intensiver mit den erfolgreichsten Unternehmen in diesem Bereich zu beschäftigen. Wenn ich durch meine Recherche auf einen interessanten Wachstumsmarkt gestoßen bin, habe ich nach Unternehmen gesucht die in diesem Bereich sehr erfolgreich sind und dann in diese investiert, sofern diese schon an der Börse waren. Dabei investiere ich nicht unbedingt in das Unternehmen das am meisten in der Presse steht, sondern eher in die langfristigen, auch indirekten Gewinner. Beim Bitcoin zum Beispiel habe ich früh in NVIDIA (Grafikprozessor zum minen von Bitcoins) und Paypal sowie Square (Handel von Kryptowährungen) investiert, wobei hier natürlich auch NVIDIA's Potenzial im Bereich des autonomen Fahrens sowie Paypal's/Square's Relevanz als innovative Fintech's zählen. Ich suche bei meinen Investments vor allem nach Unternehmen, die das Potenzial haben Marktführer zu werden oder zumindest eine relevante Größe erreichen können, da nicht alle Märkte ein "The winner takes it all" Markt sind, siehe Visa/Mastercard. Eine Fundamentalanalyse gehört natürlich zu jedem Investment dazu, jedoch ist die Unternehmensanalyse für mich wichtiger. Ein kleines Unternehmen mit dem richtigen Geschäftsmodell zur richtigen Zeit in der richtigen Branche, kann schnell zu einer großen Cash Maschine heranwachsen und für den Investor überproportionale Gewinne erwirtschaften. Da ich mich viel mit Unternehmen im digitalen Bereich beschäftige, selber als Unternehmer tätig bin und mich mit anderen Unternehmern austauschen kann, ist es mir möglich viel Erfahrung und Wissen in meine Investmententscheidungen einfließen zu lassen. Oft nutze ich auch Privat oder Geschäftlich die Dienstleistungen der Unternehmen in die ich investiere. Ebenfalls freue ich mich auf den Austausch mit Gleichgesinnten! mehr anzeigen

