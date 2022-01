Über mich als Signalgeber und Entscheider: Ich habe eine Ausbildung als Bankkaufmann und Wertpapierhändler absolviert und über 30 Jahre im Finanzwesen als Vermögensverwalter und Portfolio-Manager für große deutsche Unternehmen im Finanzwesen tätig. Zur Zeit bin ich als selbstständiger Berater tätig. Mein Hauptinteresse gilt der Bewusstseinsforschung. Mein Hobby ist das Reisen. In meiner langjährigen Börsentätigkeit habe ich mich immer wieder mit dem systematischen Aufbau und dem Geschehen im Hintergrund beschäftigt. Ich bin mir bewusst, dass die Entwicklung an den Börsen nicht zufällig geschieht. Darüber hinaus folgen die Emotionen der Marktteilehmer einem immer wiederkehrenden Muster. Umsetzung: Die Positionierung erfolgt in Form von Trendumkehrinvestments. Es wird davon ausgegangen, dass antizyklisches Handeln in bestimmten Marktphasen schnellen Erfolg garantiert, da die Masse der Marktteilehmer i.d.R. falsch liegt. So werden z.B. in Phasen von zu hoher positiver Einschätzung von Aktieninvestments Short-Positionen in Stockmarket-Indices oder Long-Positionen in Equity-Volatilität aufgebaut. Vice versa wird in extrem volatilen Märkten eine entsprechend umgekehrte Positionierung erfolgen. Der Schwerpunkt liegt auf der Positionierung in Equity-Volatilität auf Basis des Cboe Volatility Index®. Dieser Index wird auch manchmal als der „Angst-Index“ bezeichnet. In Zeiten niedriger Volatilität herrschen die Emotionen der Gier und Sorglosigkeit. In Zeiten hoher Volatilität dagegen Angst und Panik. Die Umsetzung erfolgt dann in ausgewählten Kapitalmarktinstrumenten auf Vola-Futures. Die Investition Equity-Volatilität erfolgt nach Berücksichtigung sämtlicher Analysen durch eine Rule-Based-Allocation. Dafür existiert eine Entry- und Exit-Strategie. Entscheidend für den Erfolg ist das richtige Timing beim Entry and Exit, die Asset-Allocation, die Trendfolge, das Risikomanagement sowie die Auswahl der geeigneten Kapitalmarktinstrumente. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre