Ich bin seit 20 Jahren in Aktien investiert und habe einen langfristischen Anlagehorizont. Hauptsächlich bin ich in amerikanische und Euroaktien investiert die über die Jahre zuverlässige Dividenden bringen.Die werden reinvestiert.Ziel ist ein früherer Eintritt in den Ruhestand. und es sieht nicht schlecht aus.Mein Wikifolio ist eine ausgefallene Idee die aber ,so denk ich,durchaus auch eine mittelfristige Rendite abwerfen kann. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre