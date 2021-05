Burkhard Thoben

Ich investiere seit 1995 in Aktien, Fonds, Zertifikate und andere Derivate. Begonnen hat es mit einem Artikel im Internet, in dem es um die zukünftige Entwicklung einer Aktiengesellschaft ging. Ich fand den Artikel derart spannend, dass ich begann auch Berichte über andere Firmen zu lesen. Nicht allzu lang danach erwarb ich meine erste Aktie, Microsoft. Ich setzte umgerechnet ca. Euro 500,- ein. Nach und nach erweiterte ich mein Portfolio. Im Laufe der Zeit probierte ich verschiedene Strategien aus. Die überwiegende Zeit investierte ich eher kurzfristig in Aktien und Fonds. Stieg eine Aktie nicht mehr stark genug, wurde sie sofort verkauft. Im Nachhinein war diese Strategie durchaus von Erfolg gekrönt, wesentlich besser fuhr ich jedoch mit langfristigen Investments in Aktien, deren Geschäftsmodell und Führung herausragend und die Marktstellung dominant war und vielfach bis heute ist. Schöne Nebeneffekte sind ein ruhiger Schlaf bei höherer Performance und niedrigen Kosten. Aktuell investiere ich noch ca. 10 bis 15 Stunden pro Woche an Zeit in das Börsengeschehen. Nicht unbedingt, weil es meine Portfolios erfordern, sondern weil es mein unbändiges Interesse an Wirtschaftsunternehmen und die zukünftige Marktentwicklung ist. Gerade heute, wo vieles im Umbruch ist, neue Märkte, wie die E-Mobilität, die Wasserstofftechnologie, Biotechnologie und viele andere, entstehen, ist es spannend dieses zu beobachten und natürlich, wo sinnvoll, eine entsprechende Investition einzugehen. Viel Umbruch bedeutet jedoch auch entsprechend viel Risiko, wie unter anderem die Internetblase um die Jahrtausendwende gezeigt zeigt. Auch heute ist es wichtig, hier einen klaren Kopf zu behalten. Ich bin davon überzeugt, dass sich viele neue Technologien gut entwickeln werden und man dieses nutzen sollte, aber auch sogenannte Substanzwerte legen teilweise eine beeindruckende Performance hin und dass über viele Jahre oder gar Jahrzehnte und dieses mit weniger Risiko. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre