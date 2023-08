HansAlexander1

Seit 2017 handle ich eigenständig mit Aktien und erziele dabei eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 10%. Meine Handelsideen kommen oft spontan, inspiriert durch meine Arbeit oder täglichen Aktivitäten, wie die Produkte, die ich kaufe, oder Veranstaltungen, an denen ich teilnehme. In anderen Fällen basieren sie auf ausführlichen fundamentalen Analysen, die üblicherweise einen Monat pro Aktie in Anspruch nehmen. Trotz der vielfältigen Inspirationsquellen bleibt das Ziel immer dasselbe: konstante Performance und Wachstum. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre