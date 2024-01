Ich investiere seit der Jahrtausendwende in verschiedenste Märkte. Damals frisch nach dem Abitur wollte ich natürlich mit Stock-Picking und Market-Timing aktiv besser als der Markt sein... Das klappte natürlich nur bedingt bzw. nur für einen gewissen Zeitraum. Nach über 20 Jahren und permanenter Beschäftigung mit Portfolios und Geldanlage bin ich stark von Ger Kommer, Andreas Beck, AREO geprägt und verfolge hauptsächlich eine "passive" Anlage in ETF-Form, d.h. weltweitgestreutes Aktienportfolio + Sicherheitskomponente (Cash, Festgeld, gewisse Anleihen). Zusätzlich nutze ich bis zu 20% des Kapitals für aktive Investments mit hohem Chance/Risiko-Verhältnis - also Spekulationen mit hohem Verlustrisiko aber noch viel höherer Gewinnchance. Also Anlagen die Nassem Taleb in den FatTails der Verteilung verortet. dies waren z.b. Crypto-Werte in der Vergangenheit oder Contrarian-Positionen in Rohstoffen. Hier möchte ich ein Portfolio zum langfristigen Vermögensaufbau führen, welches mindestens 80% seines Kapitals passiv ala Kommer/Beck/ARERO in Aktien und Anleihen anlegt und die weiteren bis zu 20% für spekulativere Side-Bets mit hohem Chance/Risiko-Verhältnis nutzt. Also ein 80/20 Core/Satellit-Ansatz mit dem Anspruch langfristig Vermögenaufzubauen, Schwanken zu minimieren und mit gewissen spekulativen Side-Bets aktiv Chancen zu nutzen die sich ergeben. Der 80%-Anteil wird zu mindestens 51% in ein weltweit gestreutes Aktienportfolio investiert. Da nur wenige Dinge vorhersehbar sind, verfolge ich den passiven Ansatz. Was aber klar einsehbar ist, sind die Produktkosten der einzelnen Anlageformen. Deswegen werde ich konsequent ETF u.a. mit möglichst niedrigen Kosten auswählen. Dies ist eine der wenigen Stellschrauben um langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften. Weiterhin führe ich ein jährliches Re-Balancing, was statistisch nachweislich eine weitere sehr wichtige Komponente im langfristigen Vermögensaufbau ist. mehr anzeigen

