Full time investor in the late 30s. Passion about finding value and exploring risk premia. Investment history of 10+ years beating the S&P 500 and working hard to continue to do so. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: Keine Erfahrung Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: Keine Erfahrung Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre