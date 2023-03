Martin Dünger

Ich habe über 2 Jahrzehnte Erfahrung mit Aktien. Über diesen langen Zeitraum habe Ich es zu keinem Zeitpunkt jemals bereut Aktien gekauft zu haben. Zum dem Thema Aktien bin Ich in der Vergangenheit durch einen Freund hingewiesen worden. Er hatte es mir damals sehr leicht und überschaubar erklärt. Sein Vater war auch ein sehr erfolgreicher Aktionär. Eines meiner größten Trading-Erfolge war der damalige Einstieg bei Apple, zu dem Zeitpunkt wo Steve Jobs wieder zurück zum Unternehmen gekommen ist. Ich bin ein Freund der "Buy and Hold"-Strategie Ich bin aktuell der Meinung das sich in den nächsten 2 Jahrzehnten die Welt sehr stark verändern wird. Wenn man in diese zukünftigen Trends investiert, wird man auch selbst davon sehrstark profitieren. Ich investiere wöchentlich zwischen 5-7 Stunden für meine Handelsidee. mehr anzeigen

