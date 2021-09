HOLD4Invest

Hallo, ich bin Medizinstudent, 20 Jahre alt und leidenschaftlicher Hobby-Investor. Ich beschäftige mich gerne in meiner Freizeit mit der Suche nach meiner Meinung nach vielversprechenden Aktien und meine erste Erfahrung mit Aktien war ein Börsenspiel in der Schule vor einigen Jahren. In meinen Wikifolios lege ich klare Regeln fest und wähle nach diesen Unternehmen aus, die meiner Ansicht nach langfristig in der Wirtschaft gut aufgestellt sind. Meine Lieblingsaktie ist momentan BioNTech, da sie mit ihrem Covid19-Impfstoff einen gewaltigen Umsatzsprung hingelegt haben, mit ihrer Forschung zu Malaria und Krebs einen riesigen zukünftigen Markt angehen und ein mir sehr sympathisches und ehrgeiziges Management vorweisen können. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre