Christian Iburg

Hauptberuflich arbeite ich im Rechnungswesen eines großen Versorgungsunternehmen in Deutschland. Meine erste Aktie (Drägerwerke) habe ich schon mit 16 Jahren erworben. Seitdem habe ich meine Strategie ausgebaut und stetig verbessert. In letzter Zeit habe ich mich immer mehr mit ETF´s und Fonds beschäftigt. Daher kam die Idee ein wikifolio zu erstellen. Jeder kann dort meine Strategie verfolgen und gegebenfalls auch für sich umsetzen. Alle Informationen in diesem wikifolio sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen. Es handelt sich jedoch um persönliche Erfahrungen und Meinungen. Zu keiner Zeit sind Inhalte dieses wikifolios als Empfehlung zu verstehen. Nachahmung der in diesem wikifolio beschriebenen Handlungen geschieht ausdrücklich auf eigene Verantwortung. Die gehandelten ETF's, Fonds, Aktien und Hebelprodukte sind immer mit Risiken behaftet. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht übernommen werden. Die Besucher dieses wikifolios handeln eigenverantwortlich. mehr anzeigen

