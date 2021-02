Thomas Hohlfeld

mehr anzeigen

Im Jahr 2014 wurde ich arbeitslos und auf der Suche nach alternativen Einnahmemöglichkeiten begann ich mich ausgiebig mit dem Thema Börse auseinander zu setzen. Anfangs wusste ich noch nicht einmal, was der DAX ist, geschweige denn, wie die Märkte funktionieren. Mittlerweile habe ich mir einige Erfahrungen aneignen dürfen und arbeite ständig daran, diese weiter zu vertiefen, um daraus lukrative Handelssysteme und Strategien ableiten zu können. Wer meinen Handelsideen folgen möchte, ist herzlich eingeladen, dies zu tun. :) Allerdings immer unter Berücksichtigung des damit verbundenen Risikos und dass dafür keinerlei Garantien meinerseits übernommen werden können. Im Zweifel erstmal vorsichtig anfangen und sich dann später steigern. Außerdem plane ich in Zukunft, selbst in meine wikifolios zu investieren. ------------------------------------------- wikifolio | CompositeSmall_DE ------------------------------------------- Deutsche Aktienwerte mit geringer Marktkapitalisierung und relativ hohem Wachstumspotential https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00cmde30 ------------------------------------------------ wikifolio | Weltmarktführer DE+CH ------------------------------------------------- Aktienwerte von Weltmarktführern bzw. "Hidden Champions", aus Deutschland und der Schweiz https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00dech16 -------------------------------------------------- wikifolio | Technologie Deutschland -------------------------------------------------- Deutsche Technologieaktien und Werte aus der "New Economy" https://www.wikifolio.com/de/de/w/wftechde79 -------------------------------- wikifolio | Gaming + HE -------------------------------- International ausgerichtetes Musterdepot mit Aktien aus den Sektoren "Gaming" & "Homeentertainment" sowie "Esports" https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf00game79