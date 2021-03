Klaus Schwandt

Hallo, ich bin Klaus und betreibe den Finanzblog www.imhamsterrad.de . An der Börse bin ich seit über 20 Jahren. Damals habe ich einen Teil meines Geldes vom Unternehmensverkauf an der Börse angelegt. Ich sammle Aktien wie Briefmarken. Jeden Monat kaufe ich neue für meine Sammlung. Darüber berichte ich in meinem Blog. Ich habe vor dem Platzen der Internetblase an der Börse angefangen, seitdem auch die Finanzkrise und den Coronacrash miterlebt. Alle diese Krisen haben mir gezeigt, dass meine Buy and Hold Strategie das beste Mittel bei einem Börsencrash ist. Wer über Jahrzehnte an der Börse anlegt, ist erfolgreich. Wer nur wild hin und her tradet, verliert meistens langfristig Geld. André Kostolany sagte: "Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich". An dem Spruch ist durchaus etwas dran. Ob man nun gleich reich ist, ist eine andere Frage. Viele Menschen kaufen Aktien, weil sie schnell Geld verdienen möchten und da liegt meiner Ansicht nach auch schon der Fehler. Das Geld wird an der Börse langfristig verdient. Schnelles Geld gibt es meist nicht und wenn, dann mit hohen Risiken. Es ist nahezu unmöglich, den richtigen Zeitpunkt für den Kauf und Verkauf einer Aktie zu finden (ich kann es nicht). Ich kaufe Qualitätsaktien, die noch in Jahrzehnten im Trend sind. So kann ich ruhig schlafen. Von kurzfristigen Hypes halte ich nichts. Daher kaufe ich derartige Aktien nicht. Irgendwann ist der Hype vorbei und ich würde Geld verlieren, dies möchte ich nicht. Dafür habe ich zu hart für mein Geld gearbeitet. Wenn ein Crash kommt, verkaufe ich keine Aktien, im Gegenteil, ich kaufe neue Qualitätsaktien für mein Depot, mit dicken Rabatten. Die Aktien steigen nach einem Crash wieder, warum also verkaufen? Jede Krise hat auch ein Ende. Manchmal dauert dies aber ein paar Jahre. Dies haben mich die über 20 Jahre an der Börse gelehrt. Man muss durchhalten, bloß nicht in Panik geraten und anfangen, Aktien zu verkaufen. Wenn das passiert, wird es richtig teuer. Dies ist psychologisch schwer, aber man kann es lernen über die Jahre. Da mein Blog viele Börsen-Einsteiger als Leser hat, habe ich mich dazu entschlossen, ein paar Musterdepots bei Wikifolio zu eröffnen, um ihnen einen kleinen Einblick zum Investieren in Aktien zu geben. Diese sind allerdings auf Wachstum ausgelegt und werden aktiv von mir gemanaged. Man muss keine Angst vor der Börse haben. Jeder muss etwas für seine Altervorsorge tun. Von der gsetzlichen Rente ist nicht viel zu erwarten, mir ging es ähnlich. Auf dem Sparbuch gibt es so gut wie keine Zinsen mehr. In meinem Wikifolios sind auch nur Aktien enthalten, keine Hebelprodukte oder ähnliches. Besuch doch einmal meinen Blog. Ich freue mich auf dich! mehr anzeigen

