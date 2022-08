Wir analysieren täglich, wie sich die Reputation börsennotierter Unternehmen in fünf Dimensionen entwickelt – Reputation des Managements, wirtschaftliche Reputation, Reputation bei Produkten und Services, Reputation als Arbeitgeber und Reputation in der Nachhaltigkeit. Wenn die Reputation vom Positiven ins Negative fällt, liefert der RAX ein klares Verkaufssignal. Steigt die Reputation vom Negativen ins Positive, ist das ein Kaufsignal. Der RAX ist damit ein früher Indikator für Aktienkursentwicklungen, so dass RAX-Investoren frühzeitig auf anstehende Veränderungen reagieren du sich so die Chance auf eine Überrendite eröffnen. mehr anzeigen

