Philipp Kozalla

Ich investiere gerne in Trendphasen und habe es gelernt, einen Trend eindeutig und frühzeitig zu erkennen. Dafür habe ich eine Börsenampel auf den S&P 500 entwickelt, mit der jeden Sonntag eine Einschätzung der aktuellen Marktlage entsteht. Ebenso treffe ich meine Handelsentscheidungen darauf. Mit der richtigen Erkennung eines Trends hast du einen deutlichen Vorteil gegenüber einer Buy-and-Hold-Strategie. Der maximale Kapitalrückgang ist deutlich kleiner. Es wird nach einem Crash wieder günstig gekauft und somit entsteht eine deutliche Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt. Die aktuelle inloopo Börsenampel kannst du ebenfalls jeden Sonntag in meinem Telegram Channel finden. Besuch dafür https://www.inloopo.con/de . Wenn du mehr über den Aufbau wissen willst, ließ dir gerne meinen Blogartikel: Was ist eine Börsenampel? durch.