Sebastian Spiske

Schon zu Kindheitstagen hat mich die Börse fasziniert. Nachdem mein Kommunionsgeld im damaligem Fond Deka-TeleMedien investiert wurde, verbrachte ich vor der Jahrtausendwende immer wieder gebannt meine Zeit vor dem n-tv Videotext. 10 Jahre später erlernte ich den Beruf des Industriekaufmanns und in der Folge absolvierte ich ein berufsbegleitendes Studium an der FOM mit dem Schwerpunkt BWL. Seit 2011 investiere ich in Aktien. Der Studienschwerpunkt Finanzmanagement und die ausgiebige Auseinandersetzung mit Werken von u.a. Andre Kostolany, Peter Lynch und Warren Buffett inspirieren mich dazu diesem Kapitel weiterhin viel Aufmerksamkeit zuzuwenden. Risikohinweis/Disclaimer: meine Wikifolio Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Privat kann ich auch in den Werten meines Wikifolios investiert sein. mehr anzeigen

