Ausbildung: - 35 Jahre alt - Ich besitze einen Masterabschluss als Betriebswirt für Finanzen/Controlling und Rechnungswesen von der Universität Bamberg - weiteres wirtschaftliches Know-how konnte ich durch meine diversen praktischen Tätigkeiten als Debitorenbuchhalter, Firmenkundenberater, Kreditanalyst sowie Controller erwerben (bei Banken und Krankenhäusern) - Vollzeitinvestor/Trader Börsenerfahrung: - Börseninteresse besitze ich grundsätzlich schon sehr lange (Börsenspiel in der Schule : ) ) - Im Jahr 2013 bin ich dann aber erst als langfristiger Investor an der Börse eingestiegen. Mittlerweile konnte ich dadurch u.a. meinen ersten "Tenbagger" erzielen und somit mein erstes Depot vervielfachen. - 2018 entschied ich mich aufgrund meiner Börsenbegeisterung für einen weiteren aktiveren Handelsansatz und brachte mir im Selbststudium u.a. Trendfolgetrading bei. Hier bin ich mittlerweile ebenfalls profitabel unterwegs. - Charttechnik und fundamentale Informationen fließen bei mir in die Bewertung eines Aktienkaufs- und verkaufs ein - durch meine zweite Trendfolgestrategie werde ich frühzeitig auf interessante Wachstums- und Zukunftsunternehmen aufmerksam - weitere Investitionserfahrung besitze ich aus der Gold - und Silberanlage, dem Immobilienbereich sowie der Thematik Kryptowährung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Disclaimer: Mein privates Vermögen verwalte ich selbstständig. In den Werten meiner wikifolios bin ich auch privat investiert. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Guter Kommunikator Regelmäßige Aktivität