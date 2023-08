Gerhard Helmer

Als Student habe ich begonnen in Aktien zu investieren. Erfahrung mit der Börse habe ich nun schon seit fast 20 Jahren. Viele Jahre war ich Geschäftsführer eines Investmentclubs, der heute noch gewinnbringend arbeitet und ohne Verluste durch die Krisen in 2000 und 2008 gekommen ist. Börse ist mein Hobby, das einen Großteil meiner Freizeit in Anspruch nimmt.Obwohl ich auch viele Erfahrung im spekulativen Bereich habe, bin ich von Grund auf sehr konservativ eingestellt. Privat investiere ich meist in große, Dividenden starke Global Player. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre