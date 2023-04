Mit als 30 aktiver Handelserfahrung im Bereich Stocks, Forex, Derivate, insbesondere Optionshandel und Futures mit Schwerpunkt Rohstoffe ist die Begeisterung für das Trading ungebremst. Mit Blick auf die Zukunft habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Krypto Währungen auseinandergesetzt. Hierfür habe ich erfolgreich automatisierte Algotrading Strategien entwickelt. Die gewinnbringenden Erfahrungen aus dem Algotrading nutze ich inzwischen auch für das traditionelles Trading Hier im Wikifolio werde ich für meine Handelsstrategie einen markttechnischen Ansatz zugrunde legen. Im Fokus stehen liquide US Stocks und eine selektive Auswahl an Dax Werten. Ausschlaggebend für das Screening sind Parameter wie das Handelsvolumen etc. Die Eckpfeiler des Risiko-Managements unterliegen dabei einem strikten Controlling. Zur kritischen Bewertung und Selektion werden ebenso Fundamentaldaten und bevorstehende Quartalsberichte herangezogen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre