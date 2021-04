Corvin Schmoller Peterson

Medienunternehmen INTELLIGENT RECOMMENDATIONS GmbH

Corvin Schmoller ist Geschäftsführer der Intelligent Recommendations GmbH, er betreut das Produkt: IR Trader. Corvin Schmoller beschäftigt sich seit 1997 mit der Börse und dem Trading, ist seit 2003 in der Investmentberatung tätig und wurde im Jahr 2008 für das Unternehmenskonzept Intelligent Recommendations, das weltweit erste Anlageempfehlungssystem auf der Basis kollektiver Intelligenz, ausgezeichnet. 2009 gründete er das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und die EU geförderte Unternehmen: Intelligent Recommendations GmbH. Der IR-Trader ist das Systemtrading nach den Signalen der einzigartigen Technologie von Intelligent Recommendations unter www.ir-system.com. IR Trader ist ein Produkt von der Intelligent Recommendations GmbH. Das Produkt IR-Trader basiert auf dem IR-System und ist mit dem KI-Investor (Medien-Wikifolio in Kooperation von Intelligent Recommendations mit InvestorVerlag) bereits erprobt.Die Signale basieren auf der erfolgreichen Entwicklung des Intelligent Recommendations-Systems. Beim "Intelligent Recommendations"-System (IR-System) wurden langjährige Erfahrung am Finanzmarkt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen über kollektive Intelligenz kombiniert. Eine einzigartige Informationstechnnologie wurde entwickelt, mit der Wahrscheinlichkeiten der richtigen Investmentauswahl systematisch erhöht werden. Mit der Technologie ist es möglich, das Potential einzelner Aktien schon vor deren Aufschwung an der Börse zu erkennen und aus Aktien auszusteigen, bevor der Kurs fällt. Wir erreichen mit der Technologie vom Beginn der Messungen im Januar 2009 bis zum Juli 2013 +21,7% Outperformance gegenüber dem DAX und +31% Outperformance gegenüber dem MSCI World. Auch Trends können durch die Intelligent Recommendations-Plattform anhand der Anlageverteilungen von Usern vorhergesehen werden. So wurden sowohl die Aktienabschwünge im Juli 2011 oder im August+Oktober 2014 rechtzeitig vorher erkannt, wie auch die letzten Aufschwünge an der Börse. Diese Informationen helfen uns, die Cash-Position im Depot rechtzeitig auszubauen, wenn ein Abschwung angekündigt ist, und sie wieder abzubauen, wenn die Aktienkurse steigen. Das wikifolio IR-System Risikobereit richtet sich nach den Signalen der kollektiven Intelligenz der Risikoklasse: Risikobereit auf www.ir-system.com. Die durchschnittliche Aktienquote soll 80-100% betragen. Das wikifolio IR-System Tendenz Risikobereit richtet sich nach den Signalen der kollektiven Intelligenz der Risikoklasse: Tendenziell Risikobereit auf www.ir-system.com. Die durchschnittliche Aktienquote soll 60-80% betragen. Das wikifolio IR-System Ausgeglichen richtet sich nach den Signalen der kollektiven Intelligenz der Risikoklasse: Ausgeglichen auf www.ir-system.com. Die durchschnittliche Aktienquote soll 40-60% betragen. Das wikifolio IR-System Tendenz Risikoscheu richtet sich nach den Signalen der kollektiven Intelligenz der Risikoklasse: Tendenziell Risikoscheu auf www.ir-system.com. Die durchschnittliche Aktienquote soll 20-40% betragen. Das wikifolio IR-System Risikoscheu richtet sich nach den Signalen der kollektiven Intelligenz der Risikoklasse: Risikoscheu auf www.ir-system.com. Die durchschnittliche Aktienquote soll 0-20% betragen. Die Umschichtungen in allen Portfolios sollen durchschnittlich ein- bis mehrmals pro Woche in neue Einzeltitel nach dem IR-System stattfinden. Anpassungen hinsichtlich der Anlageverteilung sollen durchschnittlich mehrmals monatlich stattfinden. mehr anzeigen

