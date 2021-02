Alexander Dierl

Meine 1. Aktie war die Telekom-Aktie mit der ich einen netten Gewinn einfahren konnte. Danach kam eine lange Pause in Bezug auf Finanzen. Seit Januar 2018 bin ich aktiv dabei und habe mich mit vielen Bereichen der Finanzwelt beschäftigt. Ich investiere sowohl in ETF's als auch in Einzelaktien. Mit der Levermann-Strategie versuche ich Ordnung in meine bisherigen Trading-Erfahrungen zu bringen und die übliche Marktrendite zu übertrumpfen. Mein nun 3. Wikifolio folgt erfolgreichen Wikifolio-Tradern. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre