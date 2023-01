Joachim Wagner

Meine Handelserfahrung erstreckt sich über 30 Jahre, in denen ich am Anfang mangels anderer Möglichkeiten in Standardwerte investiert habe. Mit zunehmender Flexibilisierung des Marktes habe ich natürlich auch meinen Horizont auf neue Investitionsmöglichkeiten immer mehr erweitert. Ich habe mich niemals auf die Beratung einer Bank eingelassen, sondern habe durch starken Handel in alle möglichen Produkte meinen Erfahrungsschatz erweitert. Aufgrund meines großen Interesses und Engagement in diesem Bereich, möchte ich nun mein erfolgreiches Depot zu Verfügung stellen. Ich investiere nur in Aktien. Ausnahme ist eine Absicherung in Puts des Gesamtmarktes in Baisse Phasen. Vielen Dank für Ihr Interesse und seien Sie sicher, dass ich ein sehr aktives und engagiertes Portfolio-Management betreibe. mehr anzeigen

