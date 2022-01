Johannes Clemens

Seit 2003 handle ich regelmäßig mit Aktien,ETFs, Fonds, Rohstoffen und Hebelprodukten. Einen Teil meines Lebensunterhaltes finanziere ich durch Aktienhandel. Hauptberuflich bin ich in der pharmazeutischen Industrie tätig. Ich habe Wirtschaftswissenschaften mit Fokus auf Healthcare-Management und Entrepreneurship studiert. Besonderen Wert bei der Aktienauswahl lege ich auf die Analyse des Managements und den Produkt/Service USP des jeweiligen Unternehmens. Täglich lese ich die Fachpresse insbesondere zu meinen aktuellen Investments und generiere hierbei auch Investmentideen. Aktuelle Trends, die globale wirtschaftliche Lage, politische Gegebenheiten, Megatrends bilden das Fundament meiner Investitionen, weshalb ich je nach Situation Investitionen in bestimmten Industriesektoren starte, ausbaue oder beendige. Fundamentale Unternehmensdaten und Analysteneinschätzungen sind für mich insbesondere bei profitablen Unternehmen wichtig, um meine eigene Meinung zu Investments zu generieren. Bei Wachstumswerten zählt für mich eher der "Track Record" des Managements und der Unternehmens USP als fundamentale Unternehmensdaten. Vor Investitionsentscheidungen schaue ich mir die Positionierung des Unternehmens im Markt an und vergleiche mit der Konkurrenz. Generell investiere ich nur in Unternehmen deren Geschäftsmodell ich auf Anhieb verstehe und mit der Konkurrenz vergleichen kann. Ich bin verheiratet und Vater von 2 Söhnen. Meine Lieblingsaktivitäten sind Radfahren, Skifahren, Golfen, Laufen, Schwimmen. mehr anzeigen

