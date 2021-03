Seit meinem 14. Lebensjahr interessiere ich mich für Aktien und Wirtschaft allgemein. Den .dotcom crash habe ich live miterlebt und dabei vorher viel gewonnen, dann viel verloren - finanziell war es wohl ein Nullsummenspiel aber viel wertvoller war die damals gewonnene Erfahrung. Aktuelle Trends wie nachhaltige Energie oder (immer noch) Digitalisierung, healthcare etc. sind extrem spannend und bieten unzählige Chancen. Diese versuche ich zu entdecken und lasse mich dabei von Unmengen verschiedenen Quellen inspirieren - ich gehe mit offenen Augen durch die Welt, versuche Trends zu erkennen, recherchiere im Internet die Firmen von morgen und konsumiere auch jede Menge Fachmedien und kaum mainstream. Als Baujahr 1975 gehöre ich der Generation an, die sowohl das Leben vor als auch nach der Digitalisierung kennt. Den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, welche schier unglaubliche Veränderung die Verbreitung des Internets und die parallel erfolgte Digitalisierung gebracht hat. Und welche völlig neuen Möglichkeiten sich dadurch auch heute noch ergeben. In meinem WikiFolio "Trends und Zukunft" versuche ich darin zu investieren. mehr anzeigen

