Stefan Jestl

Seit März 2020 bin ich leidenschaftlich an der Börse aktiv. Ich bin durch die freigewordene Zeit während des ersten pandemiebedingten "Lockdowns" in Österreich auf das Thema aufmerksam geworden und habe mich seither intensiv in die Thematik durch Lesen von akademischer Literatur eingearbeitet. Ich plane nur ein einziges Wikifolio zu erstellen, zu publizieren und zu pflegen. Meine Motivation hierfür ist die Tatsache, dass es im deutschsprachigen Raum zum aktuellen Zeitpunkt kein geeignetes Finanzprodukt gibt welche die von mir gewonnen Kenntnisse adäquat umsetzt und für die breite Masse an Investoren zugänglich ist. So blieben nur die zwei Möglichkeiten entweder zu warten bis jemand anderes ein solches Produkt anbietet oder ich mir mein eigenes Vehikel in Form eines Wikifolios konstruiere - ich habe mich für Letzteres entschieden. Im wahren Leben - abseits der Börse - bin ich nach meinem abgeschlossenen Fachhochschulstudium der Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik aktuell planerisch im Bereich Anlagenbau tätig. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität