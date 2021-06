Mit Handeln mit diversen Instrumenten habe ich vor etwa 30 Jahren angefangen. In Laufe der Zeit habe ich fast alles ausprobiert. Forex, Aktien, ETFs, CFDs, Optionen, Zertifikate und andere Wertpapiere. Einige habe ich als übermäßig riskant, andere als nicht wirklich gewinnbringend verworfen. Seit etwa fünf Jahren handle ich vorwiegend mit Optionsschein und Zertifikaten. Meine Handelsausrichtung würde man wahrscheinlich als „chancenorientiert“ einstufen da hier nach traditioneller Ansicht angeblich "bewusst hohe Risiken eingegangen werden, um eine möglichst hohe Rendite zu erzielen". Nur ich sehe die Situation anders. Die von mir geführten Portfolios haben bisher (trotz Covid - Krise) mehrere Hundert % Wertzuwachs erwirtschaftet. Aktuell führe und betreue ich 4 Depots in Gesamtwert von etwa 300.000 €. Seit Jahresbeginn haben auch diese Neuauflagen ein durchschnittliches Wertaufstieg zwischen 15 und 30%. Und durch Teilverkäufe, Reinvestition oder Gewinnabzug kann man sich gegen Totalverlust absichern. Nach der Corona - Krise gab übermäßig große Volatilität, die man nutzen konnte. Aber auch in Konsolidierungszeiten kann man erfolgreich handeln. Selbstverständlich werden einige Bereiche noch Jahre von aktuellen Ereignissen beeinflusst und unberechenbar, es gibt jedoch viele, die langsam zu Normalität zurückkehren. Ich beschäftige mich mit Börsenhandel und Recherchen zu diesem Zweck mehrere Stunden am Tag. Versuche mein System noch sicherer zu machen und meine Handelsidee zu verbessern. Immer mit der Grundgedanke - Risiko minimieren, Gewinne maximieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre