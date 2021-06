Aufbau einer Altersvorsorge für später bzw. regelmäßige Kapitalzuflüsse zu generieren als weitere Einkommensquelle. Ganz egal was an den Märkten passiert, möchte ich an meiner Anlagestrategie festhalten. Die Strategie zur falschen Zeit zu wechseln kann fatale Folgen haben. Emotionen haben in einer Anlagestrategie nichts verloren. Und diese versuche ich hier auszuschließen. Mal sehen wie es klappt. Ich möchte versuchen die Magie des Zinseszins-Effektes auszunutzen. Durch regelmäßiges Rebalancing (max. 1-2/Jahr),soll die ursprüngliche Zusammensetzung des Portfolios wieder hergestellt werden. mehr anzeigen

