Ich habe bereits mehrere Jahre Erfahrung in der Finanzbranche gesammelt. Während meiner Arbeit bei einem Vermögensverwalter konnte ich wertvolle Einblicke in den Umgang mit Wertpapieren und die Verwaltung von Portfolios gewinnen. Zudem habe ich mich im Studium auf Finance spezialisiert, wo ich meine Kenntnisse über Kapitalmärkte und die Bewertung von Unternehmen sowie die Erstellung von Finanzanalysen vertieft habe. Mit meiner praktischen Erfahrung und meiner akademischen Ausbildung bin ich gut gerüstet, um fundierte Investmententscheidungen zu treffen. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich möglicherweise sowohl Short- als auch Long-Positionen in den genannten Aktien oder Zertifikaten halte. Die Informationen, die ich in meinem Beitrag zur Verfügung stelle, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich übernehme keine Verantwortung für etwaige Konsequenzen oder Verluste, die sich aus der Verwendung meiner Informationen ergeben. Bitte beachten Sie, dass ich jederzeit Positionen in den genannten Wertpapieren halten und diese auch jederzeit auflösen kann. Ich übernehme keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Jegliche Haftungsansprüche, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der bereitgestellten Informationen oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen. Ich handele und agiere in Wikifolio als Privatperson. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre