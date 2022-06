Mein Name ist Julian Mezger, ich bin derzeit knapp 20 Jahre jung und beschäftige mich seit etwa 2 Jahren mit dem Handel von Wertpapieren, Investments und vielem mehr. Seit Anfang 2020 leite ich mein eigenes Familien eSports Unternehmen, welches zu Beginn von 2021 als Unternehmergesellschaft eingetragen wurde. Dieses ist das größte und bekannteste eSports Unternehmen im Kreise Heilbronn und hat sich International bereits in diversen Spieletiteln einen Namen gemacht. Derzeit wird hier auf Grund einigen Ereignissen ein neuer Geschäftspartner gesucht. Neben dieser Beschäftigung arbeite ich derzeit noch in einer lokalen Heilbronner Firma im Bereich Marketing und Grafik Design mit. Bevor ich mein Studium im Fach International/Business Management im Jahre 2022 antrete, werde ich noch einige Zeit im Ausland verbringen und dort neben dem Reisen arbeiten und Praktika in diversen Unternehmen absolvieren. Privat halte ich derzeit mein eigenes ETF und Aktien Portfolio mit einer 4 Stelligen Summe und verfolge auch hier wie in meinen Wikifolios die bekannte Buy & Hold Strategie auf einer großen Diversiizierung. Ein kleiner Teil meines Portfolios sind auch Crypto Investments, die ich zu Beginn dieser Phase gekauft hatte und bis jetzt unverändert halte. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre