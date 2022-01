Meinen ersten Kontakt mit Wertpapieren hatte ich in 2014. Seitdem habe ich sowohl privat, als auch beruflich immer mehr Kontakt zu verschiedensten Wertpapieren. Durch meinen vorherigen Arbeitsplatz in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft könnte ich Erfahrung in der Bewertung verschiedenster Finanzinstrumente und Derivate sammeln. Aktuell halte ich die Marktlage für äußerst interessant. Kurzfristig werden uns vermutlich die weltweite Inflation sowie die niedrigen Zinsen und damit verbundenen hohen Bewertungen, besonders von unprofitablen Unternehmen, beschäftigen. Langfristig halte ich Aspekte wie das massive Wachstum der Mittelschicht, der Märkte in Asien, sowie die Verteilung von Ressourcen für relevant. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre