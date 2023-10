Sehr geehrte Investoren, mein Name ist Jeremy Wennmann. Derzeit befinde ich mich im Rahmen meiner Lehre bei der Merkur Privatbank in München. Neben meinem beruflichen Engagement agiere ich selbstständig als Daytrader. Dabei investiere ich jeden Tag mehr als 10 Stunden in die traditionellen Finanzmärkte und habe Makroökonomische Daten stets im Blick. Meine Erfahrung im Finanzbereich erstreckt sich über mehr als fünf Jahre, in dem ich kontinuierlich mein Wissen über die globalen Finanzmärkte vertieft habe. Bei meinen Anlageentscheidungen setze ich hauptsächlich auf eine Kombination aus fundamentaler- und technischer Analyse. Mein Ziel ist es, stetige Gewinne sowohl für mich als auch für meine Investoren zu erzielen und dabei den Gesamtmarkt zu übertreffen. Um dieses Ziel erfolgreich zu realisieren, bin ich bereit, gezielt kalkulierte Risiken einzugehen, die mit erhöhten Chancen einhergehen. Diese erhöhten Chancen beruhen auf gesammelten Statistiken zum Kauf/Verkauf verschiedener Finanzprodukte. In den meisten meiner Strategien liegt der Schwerpunkt auf einer starken Gesamtperformance. Dennoch ist für mich eine ausgewogene Diversifikation von entscheidender Bedeutung, um Risiken und Volatilität zu minimieren und das Vermögen meiner Investoren zu schützen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und freue mich auf eine mögliche Zusammenarbeit. Mit freundlichen Grüßen, Jeremy Wennmann mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre