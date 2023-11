Stefan Ryborz

Ich habe meine Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK) bei einem deutschen FinanzInstitut abgeschlossen. Anschließend habe ich Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Bank-, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht in Köln und Brüssel studiert. Nach meinem ersten Staatsexamen habe ich mit meiner Dissertation zu einem kapitalmarktrechtlichen Thema begonnen. Nebenbei und schon zuvor während des Studiums habe ich bei einer global tätigen Bank im Bereich Asset Management gearbeitet. Während meines Referendariats war ich bei einer Kanzlei im Bereich Banking & Finance tätig und hatte Stationen bei der BaFin und einem Dax-Unternemen. Nach Abschluss meines zweiten Staatsexamens war ich noch einmal für ein Jahr bei der o.g. Bank im Bereich Asset Management tätig. Aktuell arbeite ich in der Rechtsabteilung eines Unternehmens in der Chemieindustrie. Ich verfolge selbst eine konservative Dividendenstrategie, die auf die Steigerung passiven Einkommens gerichtet ist. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre