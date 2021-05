Mein Name ist Karl Antônio Schleich ich bin seit 2018 an der Börse aktiv und beschäftige mich leidenschaftlich mit dem Aktienmarkt und allem was dazu gehört. Große Einflüsse auf meine grundsätzliche Herangehensweise an die Börse sind geprägt durch das „value investing“ nach Benjamin Graham. Ich studiere Betriebswirtschaftslehre und habe vor auch in meinem Studium mich weiter mit den Internationalen Wertpapiermärkten zu beschäftigen mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität