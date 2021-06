Jochen Seelig

Es ist in der heutigen Zeit auf jeden Fall sinnvoll, Geld in Aktien anzulegen, denn wenn man sein Geld einfach auf dem Konto liegen lässt, bekommt man überhaupt keine oder nur sehr geringe Zinsen oder muss schlimmstenfalls sogar Strafzinsen zahlen, falls das Barvermögen eine bestimmte Höhe überschreitet. Mit Aktien kann man jedoch entweder durch steigende Kurse oder Dividenden zusätzliche Gewinne erzielen. Man kann andererseits natürlich auch Verluste mit Aktien erleiden, aber der bisherige gesamte zeitliche Verlauf der Aktienkurse von grösseren und / oder älteren Firmen war bisher in der überwiegenden Mehrheit steigend, Aktienkurse sind also auch fast immer gleichzeitig mit steigender Inflation ebenso nach oben gegangen, wodurch man also in den meisten Fällen keine Verluste erleidet. Totalverluste, wie z.B. bei Wirecard oder Gerry Weber sind äusserst selten und stark sinkende Kurse treten meistens nur dann auf, wenn Betrug, umweltschädigendes oder ethisch nicht einwandfreies Verhalten stattgefunden haben wie z.B. bei dem Dieselskandal oder bei Gerichtsverhandlungen wie z.B. die Klagen gegen das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, welches im Verdacht steht, krebserzeugend zu sein. Deshalb sollte man bei seinen Investitionen auch immer darauf achten, dass es sich dabei um umweltverträgliche und ethisch einwandfreie Unternehmen handelt... Zudem sollte man auch immer vorausschauend bei seinen Investitionen denken (welche Bereiche sind zukünftig aussichtsreich) und nicht darauf angewiesen sein, zu einem bestimmten Zeitpunkt Aktien verkaufen zu müssen. Und falls bestimmte Aktienkurse auch mal fallen, sollte man dabei nicht direkt in Panik verfallen und möglichst schnell verkaufen, sondern einfach abwarten, bis es wieder aufwärts geht. Wenn man in Unternehmen investiert, von deren Firmenphilosophie man selbst auch überzeugt ist, dann wird es in den meisten Fällen auch immer wieder aufwärts mit den Kursen gehen... Und durch Streuung der Investitionen vermindert man noch zusätzlich das Risiko, man sollte sein Geld also nicht nur in eine einzige Aktie investieren... Andererseits sollte man aber auch nicht zu viele verschiedene Aktien kaufen, sondern halt nur die möglichst besten Aktien auswählen... Aus meinen bisherigen Erfahrungen möchte ich am Schluss auch noch sagen, dass es bei steigenden Kursen meistens am besten ist, immer nur jeweils Teile zu verkaufen und nicht direkt Alles, weil die Kurse auch noch weiter nach oben gehen könnte. Und man sollte andererseits auch nicht immer zu lange mit Verkäufen zögern bzw. zu gierig werden und auf noch höhere Kurse warten, denn dann könnte in dieser Zeit der jeweilige Kurs auch wieder sinken... mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre