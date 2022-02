KlausBoerth

Ich bin ab Frühling 2017 bei Crypto eingestiegen. Zuerst zaghaft, dann immer mehr. Mein größter Fehler war die „Übertreibung“ Ende 2017 nicht erkannt zu haben. Aus anfänglichen Gewinnen wurden Verluste. Seit dem habe ich alle wichtigen Bücher über Bitcoin, Ethereum und Co gelesen und beobachte die Cryptomärkte seit mittlerweile 5 Jahren mehrere Stunden täglich. Ab 2018/19 habe ich dann verstanden worum es geht und bin erfolgreicher Crypto Trader. Meine Erfahrungen möchte ich über dieses Portfolio neuen Investoren zugänglich machen. Mein Ziel ist es diese neue, interessante und - ich bin überzeugt - zukunftsträchtige Anlageklasse neuen, interessierten Anlegern auf einem ertragreichen aber risikoärmeren Weg zu ermöglichen. In den USA gibt es ein Sprichwort: „Get your feet wet!“. „Mach Deine Füße nass!“. Dies ist die Idee die wir vermitteln wollen: Probier es einfach aus. Je nach Deinen finanziellen Möglichkeiten riskierst Du €100, €1.000,- oder €10.000,-. Dann schaust Du einfach was passiert. Ich empfehle einen Sparplan wo du wöchentlich einen Dir passenden Betrag in Crypto investierst. Es wird sich auszahlen! Da bin ich mir sicher. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre