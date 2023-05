Ich bin seit dem Sommer 2003 am deutschen und am US-amerikanischen Aktienmarkt tätig und investiere seither ausschließlich in Aktien. Das Spekulieren mit Aktien hat mich schon seit Kindesalter interessiert und so war schnell klar, wohin das erste eigens verdiente Geld fließen würde. Mein bisher größter Trading-Erfolg war der Kauf von Aurinia Pharmaceuticals, mit dem ich im Herbst 2021 ca. 250% Gewinn realisieren konnte. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre