Simon Alperowitz

In die in den Wikifolios gehandelten Werte bin ich regelmäßig selbst investiert. Ziel soll stets ein risikostratifiziertes Vorgehen bei den einzelnen Positionen sein. Die Entscheidungen und die Motivation sind seit jeher die individuelle Analyse aller zur Verfügung stehenden Unternehmensdaten. Anmerkung Wikifolio "All time high and low": Das Wikifolio soll bewusst hochspekulativ ausgerichtet sein. Hebelprodukte sollen bei kurzfristigen Chance eingesetzt werden. Ergänzt soll das Wikifolio durch aussichtsreiche Einzelwerte werden (LONG-Ansatz) in allerdings mäßigem Anteil am Gesamtvolumen. Anlagestrategie: Übernahmekandidaten, Squeeze-Out-Kandidaten, Abzusehende Gewinnsprünge, die der Markt noch nicht eingepreist hat, allgemeines Sentiment bei übergeordneten Branchenklassen, Schwerpunkt: Nebenwerte Deutschland. mehr anzeigen

